الأزهر الشريف: نقدر تضحيات الإمارات من أجل الأشقاء

ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن استشهاد 45 جندياً إماراتياً في اليمن خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» لدعم الشعب اليمني الشقيق.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الإماراتي الشقيق، وأسر الشهداء البواسل ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره لمواقف دولة الإمارات وتضحياتها من أجل أمتها العربية والإسلامية ووقوفها إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ اليمن الشقيق وأن ينعم عليه بالاستقرار.