محمد بن راشد يعزي علي العامري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحومة مريم كريمة علي سعيد بالحب العامري.

حيث قام سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة زعبيل في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى جد ووالد وأعمام المرحومة الشابة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزيارة مجلس عزاء المرحومة مريم في زعبيل، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي الفقيدة، راجيا الله العلي القدير أن يتغمد المرحومة الشابة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.