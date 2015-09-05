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صربيا تفوز على أرمينيا وتعادل سلبي لألبانيا والدنمارك في تصفيات يورو 2016

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صربيا تفوز على أرمينيا وتعادل سلبي لألبانيا والدنمارك في تصفيات يورو 2016 صربيا تفوز على أرمينيا وتعادل سلبي لألبانيا والدنمارك في تصفيات يورو 2016

(إفي): فاز الصربي على نظيره الأرميني 2-0 وتعادل المنتخبان الدنماركي والألباني بدون أهداف، في إطار منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

ففي المباراة الأولى تغلب منتخب صربيا على أرمينيا بهدفين سجل أولهما ليفون هايرابتيان بالخطأ في مرماه (ق21)، ثم أضاف آدم لياييتش الثاني (ق53).

بينما اكتفت كل من ألبانيا والدنمارك بالتعادل سلبيا، ليرفعا رصيدهما من النقاط إلى 11 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بالتالي يقترب منتخبا الدنمارك وألبانيا من تهديد صدارة البرتغال للمجموعة، ولها 12 نقطة، حيث يواجه المنتخب الاسكندنافي الاثنين المقبل نظيره الأرميني بينما يخوض المنتخبان الألباني والبرتغالي موقعة قوية في نفس اليوم.

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