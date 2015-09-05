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حزب المصريين الأحرار يدفع بـ13 مرشحا لخوض انتخابات البرلمان بالغربية

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حزب المصريين الأحرار يدفع بـ13 مرشحا لخوض انتخابات البرلمان بالغربية حزب المصريين الأحرار يدفع بـ13 مرشحا لخوض انتخابات البرلمان بالغربية
دفع حزب المصريين الأحرار بـ13 مرشحًا، لخوض الانتخابات البرلمانية المُقبلة بمحافظة الغربية.

وشملت أسماء مرشحى الحب فى الغربية، كل من حامد جلال جهجة، النائب السابق عن دائرة مركز المحلة، وجبر العشرى النائب السابق عن دائرة مركز سمنود، والمهندس جمال وهدان عضو المجلس المحلى الأسبق بالمحافظة عن دائرة بندر المحلة، ومحمود الخرويلى النائب الأسبق عن دائرة بندر المحلة، وسلامة الجوهرى عن دائرة زفتى، وهاشم راضى المحامى عن دائرة قطور وبسيون، والسعيد الشاذلى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية عن دائرة قطور وبسيون، وإيهاب الهرميل عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة مركز طنطا، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو المجلس المحلى السابق والمدير العام للتأمين الصحى عن دائرة مركز طنطا، وأحمد عبد ربه عن دائرة مركز طنطا، ونبيل أبو باشا عن دائرة كفر الزيات، والمحاسب محمد عامر عضو المجلس المحلى السابق عن دائرة السنطة، ومصطفى أبو الروس عن دائرة بندر طنطا.

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