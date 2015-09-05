الفائز بـ500 جنيه بمسابقة "اليوم السابع" من بورسعيد: أمتلك أرشيف الصحيفة

فاز أحمد محمد البندارى، من محافظة بورسعيد، بالـ500 جنيه جائزة مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية.

وقال البندارى لـ"اليوم السابع": "أعمل بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد وقارئ جيد لليوم السابع منذ صدورها.. بصراحة أكنت آمل فى حاجة أكبر من كده لكن وبصدق الجائزة ليست بقيمتها المادية بقدر مردودها المعنوى والأدبى بشكل عام.. شكرا على التكريم الذى يدل على أسرة التحرير التى تحترم عقلية القارئ من خلال المادة التحريرية التى تقدمها على مدار صدورها وتتسم بالمصداقية".

وأضاف البندارى: "أملك أرشيفًا كاملا على مدار 3 سنوات لانفرادات اليوم السابع، فالصحيفة استطاعت فى فترة وجيزة أن تحتل مكانة لدى القراء ليس فقط للجريدة وحدها ولكن موقعها الإلكترونى المتميز والمتجدد والمنفرد بتدفق أخباره جعلنى عاشق لها".

وأوضح أن شقيقه الأكبر محمد، شارك فى المسابقة الرمضانية من خلال إجابة نموذجية لكل سؤال على مدار الـ30 يوما، بلغت 60 صفحة، ولم يحالفه الحظ فى الفوز، مضيفا: "ليس لدىَّ كلام أقوله حتى أوفيكم حقكم غير شكرا لخالد صلاح رئيس التحرير الذى وعد فأوفى".