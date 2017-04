كوميديا وتشويق جديد الصالات العربية

عجوزان يقطعان غابة مليئة بالمخاطر والـ Transporter يعود في مهمة جديدة وصعبة، هذه هي الخطوط العريضة للفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

A Walk in the Woods

ما يميّز هذا الفيلم الذي يجمع بين المغامرات والكوميديا هو التفاعل بين الممثلين المتقدمين في السن Robert Redford و Nick Nolte. الفيلم مقتبس عن كتاب ذكريات للروائي Billy Brysson والذي حوّله المخرج Ken Kwapis الى فيلم مسلّي ومضحك حتى بمواقفه السخيفة. بعد أن أمضى 20 عاماً في إنكلترا، يعود Billy Bryson الى الولايات المتحدة الأميركية حيث يقرر أن يقطع غابة الـ Appalachian Trail أي حوالي 2200 مايل برفقة صديقه القديم Stephen Katz. هذه المغامرة المليئة بالخطورة سيحاول خوضها Billy و Stephen، فهل سينجحان في مهمتهما؟ وماذا سيكون موقفهما إذا هاجمتهما الدببة؟ A Walk In The Woods فيلم ممتع للمشاهدة أنصحكم به يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Transporter Refueled

يبدو أن المخرج والمنتج الفرنسي Luc Besson يستمتع بجمع الأموال بفضل عدد من الأفلام التي تحوّلت الى سلسلة سينمائية من إنتاج شركته الخاصة EuropaCorp أذكر منها Taxi و Taken و Transporter الذي أدّى دور بطولة 3 أجزاء منه الممثل Jason Statham ورفض أن يشارك في الجزء الرابع. أمام هذا الواقع، قرر المخرج أن يطلق السلسلة مجدداً مع ممثل جديد هو Ed Skrein سيؤدي شخصية Frank Martin. ولم يكتف Besson بهذا الأمر لأنه قرر البدء بتحضير جزء خامس وسادس، قبل إطلاق الجزء الجديد في الصالات العالمية. إذا أحببتم الأفلام السابقة من سلسلة Transporter فهذا الفيلم سينال إعجابكم لأنه شبيه الى حد ما بالأجزاء السابقة.The Transporter Refueled يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.