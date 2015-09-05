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بماذا احتفلت هيلدا خليفة قبل أسابيع من انطلاق "ستار أكاديمي"؟‎

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بماذا احتفلت هيلدا خليفة قبل أسابيع من انطلاق "ستار أكاديمي"؟‎ بماذا احتفلت هيلدا خليفة قبل أسابيع من انطلاق "ستار أكاديمي"؟‎

الجمعة 04-09-2015 22:10

بعد أن وصل عدد "فانز " المذيعة هيلدا خليفة إلى المليون، إحتفلت بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الخاص على تويتر" تتشكر فيها المليون معجب الذي يتابعونها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت تحتها باللغة الإنكيزية" A blessing! Thank you all for the love ".

يشار إلى أن هيلدا خليفة، إكتسبت شهرة واسعة من خلال تقديم برنامج الهواة "ستار أكاديمي" وهي ستستمر في تقديمه للموسم الـ 11 على التوالي.

من جهة ثانية أشارت الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج "ستار أكاديمي" على "فايسبوك" بأن 16 أكتوبر\ تشرين الأول 2015، هو تاريخ البرايم الاول وتاريخ إعلان أسماء طلاب الموسم الجديد.

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