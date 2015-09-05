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ارتفاع قتلى الإمارات اليوم باليمن لـ 45 جندي

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ارتفاع قتلى الإمارات اليوم باليمن لـ 45 جندي ارتفاع قتلى الإمارات اليوم باليمن لـ 45 جندي

القوات المسلحة الإمارتية

ازداد عدد قتلى القوات المسلحة الإماراتية باليمن، مساء اليوم الجمعة، إلى 45 جندياً بعد وفاة 23 جندياً متأثرين بجراحهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، و تعد تلك أكبر خسارة للإمارات ولقوات التحالف العربي منذ بدء عملياته في اليمن في يوم واحد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة نعت، صباح اليوم ، 22 قتيلاً من جنودها المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية “إعادة الأمل” باليمن بقيادة ، لدعم شرعية نظام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المُعترف به دولياً ضد المسلحين الحوثيين.

و ذكرت وكالة أنباء “سبأ نيوز” اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، ذكرت أن جنود الإمارات لقوا مصرعهم إثر قصف بصاروخ على معسكر في مأرب واحتراق مخازن أسلحة.

وذكرت ” CNN” أن أعلنت البحرين، مساء اليوم، أيضاً مقتل 5 جنودها ’’ ثناء قيامهم بتأدية واجبهم الوطني المقدس في المشاركة بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ‘‘.

وفي نفس السياق، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “تحية إكبار وإجلال” لضحايا القوات الإماراتية.

 

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أونا

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