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سيارة أجرة تدهس طفلا داخل مدينة كوم أمبو

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سيارة أجرة تدهس طفلا داخل مدينة كوم أمبو سيارة أجرة تدهس طفلا داخل مدينة كوم أمبو
لقى طفل عمره أربع سنوات مصرعه بعد أن دهسته سيارة أجرة أثناء سيره بمدينة كوم أمبو.

قام الأهالى بنقل الطفل لمستشفى كوم أمبو المركزى وبتوقيع الكشف الطبى تبين وجود كسر فى الجمجمة ونزيف حاد وحالته خطرة ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا بوفاة طفل متأثرا بإصابته، حيث صدمته سيارة أجرة لدى عبوره شارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو وأشارت التحريات المبدئية إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء وقوع الحادث فى حين قام سائق السيارة بتسليم نفسه لمركز الشرطة وتابعت النيابة التحقيقات.
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