إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في حادث سير بالوادى الجديد‎

أُصيب، مساء اليوم، 6 أشخاص بينهم طفلان، في حادث سير بالطريق الذي يربط مدينة موط بمركز بلاط في الوادى الجديد‎.

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الواصل بين مركزي الداخلة وبلاط، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الذي يربط مدينة موط بمركز بلاط، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان بإصابات وكسور وجروح متفرقة في انحاء الجسم.

انتقلت سيارات الاسعاف الي موقع الحادث وجاري نقل المصابين الي مستشفى الداخلة المركزي، والحالات الحرجة الي مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.