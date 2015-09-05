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بالفيديو.. راهب صيني يمشي على المياه لمسافة 125 متراً

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بالفيديو.. راهب صيني يمشي على المياه لمسافة 125 متراً بالفيديو.. راهب صيني يمشي على المياه لمسافة 125 متراً

صورة من الفيديو

حطم راهب الشاولين “شي ليليانغ” رقمه القياسي في الجري فوق الماء بقطعه مسافة 125 متراً. واستخدم في ذلك 200 صفيحة صغيرة عائمة.

وحقق رقمه القياسي بعد ثلاث محاولات فاشلة، وكان رقمه القياسي السابق 120 متراً حققه في شهر ينايرالماضي. وفي شهر أكتوبر تمكن من قطع مسافة 118 متراً دون أن يكسر رقمه القياسي.

وأوضح “شي” للصحفيين بأن الجري على المياه “سرعة كبيرة بخطوات صغيرة”، كما يتطلب الأمر قدرة كبيرة على التوازن مع السرعة الهائلة. وهي عوامل ركز “شي” عليها خلال تمارينه منذ عام 2005.

ومن المعروف عن مدرسة الشاولين تمارينهم القاسية في الكونغ فو، والتي تدفع بالقدرة الجسدية إلى تجاوز المنطق والفيزياء أحياناً.

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