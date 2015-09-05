إقامة 4 مدارس للتعليم الفنى بالوادى الجديد‎

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي، الجديد أن المحافظة بصدد إقامة 4 مدارس للتعليم الفني، هى مدرسة الخارجة الفندقية بـ15 مليون جنيه، مدرسة بلاط الثانوية الزراعية، بـ 10 ملايين جنيه، مدرسة باريس الثانوية الصناعية، بـ 10 ملايين جنيه، مدرسة بلاط الثانوية الصناعية، بـ 10 ملايين جنيه، على أن تدخل الخدمة 2017، كما سيتم تخصيص 5 ملايين جنيه، لحفر 3 آبار جوفية، لخدمة 3 مدارس، هى الفرافرة الزراعية، باريس الزراعية، بلاط الزراعية، كما أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مدرستين جديدتين للموهوبين بأقسام لتنمية مهارات الموهوبين فى كل المجالات فى مدينة الخارجة.