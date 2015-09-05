أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موناكو: مانشستر يونايتد دفع في مارسيال مثل سواريز ونيمار

Google+ Print
موناكو: مانشستر يونايتد دفع في مارسيال مثل سواريز ونيمار موناكو: مانشستر يونايتد دفع في مارسيال مثل سواريز ونيمار

هذا المبلغ يدفعه الأندية لضم أفضل لاعبي العالم، وهذا يوضح قدر مارسيال النجم الفرنسي الدولي لدى مانشستر يونايتد بحسب ما يؤمن به نائب رئيس نادي موناكو فاديم فاسيليف.

وقال نائب رئيس موناكو عبر صحيفة ذا صن: "في البداية كان مارسيال غير معروض للبيع. لم نكن نفكر في رحيله".

ثم استدرك "لكن يونايتد زاد عرضه لضم مارسيال 3 مرات. بالتالي كان ردنا واضح، وهو يجب أن نوافق على هذا العرض غير القابل للرفض".

ودفع يونايتد 57.6 مليون جنيه استرليني لضم مارسيال.

وعقب نائب رئيس موناكو "هذه الأسعار يدفعها الأندية الأوروبية في أكبر لاعبي العالم. مثل لويس سواريز ونيمار".

برشلونة ضم نيمار مقابل 57 مليون يورو. أما سواريز فانتقل إلى البلوجرانا مقابل 94 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع