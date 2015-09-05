موناكو: مانشستر يونايتد دفع في مارسيال مثل سواريز ونيمار

هذا المبلغ يدفعه الأندية لضم أفضل لاعبي العالم، وهذا يوضح قدر مارسيال النجم الفرنسي الدولي لدى مانشستر يونايتد بحسب ما يؤمن به نائب رئيس نادي موناكو فاديم فاسيليف.

وقال نائب رئيس موناكو عبر صحيفة ذا صن: "في البداية كان مارسيال غير معروض للبيع. لم نكن نفكر في رحيله".

ثم استدرك "لكن يونايتد زاد عرضه لضم مارسيال 3 مرات. بالتالي كان ردنا واضح، وهو يجب أن نوافق على هذا العرض غير القابل للرفض".

ودفع يونايتد 57.6 مليون جنيه استرليني لضم مارسيال.

وعقب نائب رئيس موناكو "هذه الأسعار يدفعها الأندية الأوروبية في أكبر لاعبي العالم. مثل لويس سواريز ونيمار".

برشلونة ضم نيمار مقابل 57 مليون يورو. أما سواريز فانتقل إلى البلوجرانا مقابل 94 مليون يورو.