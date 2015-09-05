من المران - كوبر يركز على الجمل الفنية.. ومشاركة سعد سمير

خاض منتخب مصر مرانه الثاني في تشاد استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الجمعة.

وركز هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على تخفيف الحمل التدريبي والتركيز على الجمل الفنية خشية من إصابة اللاعبين بالإرهاق.

وشارك سعد سمير مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ إصابته في مران الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى تشاد وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة.

وبات سعد جاهزا لمواجهة تشاد حسب رؤية الجهاز الفني.

وحضر المران السفير أدهم محمد نجيب والقنصل المصري سامح أحمد أسامة لتذليل كافة العقبات بجانب حضور أعضاء شركة المقاولون العرب في تشاد لمؤازرة الفريق.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب (إدريس محمد) في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.