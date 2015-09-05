رغم خروجه من حسابات ميدو.. رئيس الإسماعيلي: نتمسك بالتعاقد مع ريكو

قال محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إن إدارة ناديه مازالت متمسكة بالتعاقد مع صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني قد صرح أنه أخرج اللاعب من حساباته بعد رفض إدارة الشرطة التفريط في اللاعب.

وأضاف أبو السعود لـFilGoal.com يوم الجمعة "نتمسك بريكو لأن اللاعب نفسه متمسك باللعب في صفوف الإسماعيلي الموسم المقبل".

وتابع "سبق وقدمنا عرضا لإدارة الشرطة بقيمة ثلاثة ملايين جنيه للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. وسنتواصل معهم بشكل مكثف ليتمم قائمة الفريق".

ويتبقى بقائمة الإسماعيلي مكانا واحدا في بعد قيده 24 لاعبا بما فيهم عمرو السولية لاعب الفريق السابق المنتقل للشعب الإماراتي.