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احباط تهريب 4 ساعات مرصعة بالألماظ مع مهندس بالمطار

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المضبوطات

المضبوطات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الجمعة، محاولة مهندس مصري تهريب 4 ساعات “رولكس” مرصعة بالألماظ وتقدر قيمتها بنحو 700 ألف جنيه لبيعها والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.
> صرح مصدر جمركي بالمطار إن مأمور الجمرك عبد العال نعمان، اشتبه في الراكب لدى عودته قادمًا من اسطنبول على الطائرة المصرية، وبتفتيشه أمام محمد قناوي مدير إدارة الجمرك عثر بحوزته على المضبوطات، أمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الاجراءات القانونية .

المضبوطات

المضبوطات

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