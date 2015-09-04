بالصور...العثور على مخلوق فضائي عاش على الأرض قبل البشر

وكالات

عثر علماء آثار روسيون على بقايا كائن محنط، يشبه المخلوقات الفضائية في الشكل، أما حجمه فهو صغير، وله رأس كبير، ويشبه الصورة السينمائية التي عرضتها هوليوود لأشكال المخلوقات الفضائية في أفلام مثل حرب النجوم وغيرها.

وأعلنوا عن الكشف لكنهم لم يستطيعوا تحديد جنسه أو نوعه، وما زالت محاولاتهم مستمرة، حيث كان الكشف بواسطة شخصين من السكان المحليين بجوار نهر "جوفاتشي" في مدينة "سانسوفي بور" والتي تم إنشاؤها عام 1950 لتخدم مفاعل لننيجراد النووي.

شبكةعيونالإخبارية

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