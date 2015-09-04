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سفر وعودة 184 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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سفر وعودة 184 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 184 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 184 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأنهت سلطات المنفذ سفر 75 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 109 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.


>-سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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-عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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