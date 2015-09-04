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بالفيديو ...قنبلة القيصر.. أقوى قنبلة نووية روسية بالعالم

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بالفيديو ...قنبلة القيصر.. أقوى قنبلة نووية روسية بالعالم بالفيديو ...قنبلة القيصر.. أقوى قنبلة نووية روسية بالعالم

وكالات

عرضت روسيا نسخة طبق الأصل من أقوى قنبلة نووية -تم تفجيرها على الإطلاق- في معرض وسط العاصمة موسكو في الذكرى الـ70 للصناعة النووية.

وتعود هذه القنبلة إلى عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وتُعرف باسم قنبلة القيصر.  وتم تفجير هذه القنبلة، في عام واحد وستين في منطقة القطب الشمالي، وكانت قوتها أشد من قنبلة هيروشيما بثلاثة آلاف مرة.

ويسمى الروس القنبلة "إيفان الكبير" وهي قنبلة هيدروجينية تمر بـ3 مراحل وتولد قوة تدميرية هائلة بنحو 100 ميغاطن، أي نحو 100 مليون طن من مادة التي إن تي شديدة الانفجار.

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