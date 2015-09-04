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حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة

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حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة حاكم رأس الخيمة: شهداء الوطن ترجمة لروح الإمارات النابض بالعروبة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تعازيه لأسر الشهداء البواسل من جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية في عملية " إعادة الأمل " باليمن .

 وقال سموه " نعزي أنفسنا وذوي الشهداء وأبناء وطننا في استشهاد جنودنا الابطال من أبناء القوات المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية " إعادة الأمل " باليمن الذين قدموا أرواحهم فداء للحق والواجب الوطني ونصرة المظلوم في ميادين العز والشرف لينعم شعب اليمن بالامن والاستقرار .

 وأضاف سموه " ما قدمنا اليوم من شهداء ترجمة صادقة لروح الإمارات النابض بالعروبة والاسلام ودفاعا عن المبادئ والقيم الانسانية التي قامت عليها دولتنا في مساندة الاشقاء ومد يد العون للمنكوبين من شعوب العالم اجمع " .

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي "أبناؤنا من الشهداء والمصابين هم تاج على رؤوسنا ننحني لهم اجلالا واكبارا لما قدموه فهم من نتشرف بهم .. داعيا الله لشهدائنا بالجنة وللمصابين بالشفاء العاجل ولابنائنا باليمن النصر القريب ".

واختتم سموه قائلا " إن دولة الإمارات ضربت اروع الامثال في مساندة الاشقاء باغلى ما تملك في كل مكان .. حفظ الله دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة من كل شر " .

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