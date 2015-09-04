محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من السيسي معزيا بشهداء الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه في الجنود الإماراتيين الذين استشهدوا اليوم دفاعا عن اليمن الشقيق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال فخامة الرئيس المصري ان الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالا رائعا في البسالة والدفاع عن الأراضي العربية وأكدوا على معاني التضحية والفداء التي يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضي أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما ابداه من مشاعر اخوية نبيلة .