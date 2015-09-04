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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها روبن

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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها روبن تعرف على المباريات التي سيغيب عنها روبن

تأكد غياب أريين روبن جناح بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لمدة أربعة أسابيع بحسب ما أعلنه النادي الألماني وذلك بعد إصابته مع هولندا أمام أيسلندا في تصفيات أوروبا التي خسرها فريقه 1-0.

وغادر روبن المباراة بعد نصف ساعة فقط متأثرا بإصابته في الفخذ وساهم خروجه في سقوط فريقه 1-0 واحتلاله الترتيب الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات اليورو بفارق ست نقاط عن الوصيف.

ويستعرض FilGoal.com المباريات التي سيغيب عنها روبن..

مع منتخب هولندا سيفتقده الطواحين أمام تركيا في اللقاء الهام الذي يجمع صاحبي الترتيب الثالث -المؤهل للملحق الأوروبي- والرابع والفارق بينهما نقطة واحدة.

تقام المباراة يوم السادس من سبتمبر في تركيا.

بايرن ميونيخ

مع العملاق البافاري سيبتعد روبن عن سبع مباريات مهمة لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني وفي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

خمسة لقاءات بالدوري الألماني تبدأ بمواجهة أوجسبرج يوم التاسع من سبتمبر ثم درامشتات وفولفسبرج وماينتس قبل لقاء القمة ضد بروسيا دورتموند يوم الرابع من أكتوبر.

ومواجهتين ضد أوليمبياكوس ودينامو زغرب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 16 سبتمبر و29 من الشهر ذاته.

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