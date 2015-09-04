أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي يأسف لحدوث أزمة لاجئين في القرن الـ21

Google+ Print
ميسي يأسف لحدوث أزمة لاجئين في القرن الـ21 ميسي يأسف لحدوث أزمة لاجئين في القرن الـ21

(إفي): أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عن أسفه لحدوث أزمة لاجئين في الوقت الحاضر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي.

وأورد ميسي منشورا لمؤسسته الخيرية "نتابع بكل قلق وضع آلاف اللاجئين الذين يصلون أوروبا يوما بعد يوم نتيجة للحرب. ننضم إلى مطالبي المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لهذه المأساة".

وقال أفضل لاعب في أوروبا "هذه الأمور لا يمكن أن تكون واردة في قلب القرن الحادي والعشرين"، ناشرا صورة لأسرة من اللاجئين هم في الأغلب من الأكراد.

كانت صورة لطفل سوري غريق تم العثور عليه على السواحل التركية قد تسببت في إثارة حالة من الاستياء الشديد عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خاصة أوروبا التي يفد إليها كثير من المهاجرين هربا من النزاعات في الشرق الأوسط.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة اليوم أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا وينبغي توزيعهم يصل إلى 200 ألف شخص، مؤكدة أن فشل القارة العجوز في إيجاد حل مشترك لمواجهة هذه الأزمة لن يصب سوى في صالح شبكات الاتجار بالبشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع