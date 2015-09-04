ميسي يأسف لحدوث أزمة لاجئين في القرن الـ21

(إفي): أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عن أسفه لحدوث أزمة لاجئين في الوقت الحاضر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي.

وأورد ميسي منشورا لمؤسسته الخيرية "نتابع بكل قلق وضع آلاف اللاجئين الذين يصلون أوروبا يوما بعد يوم نتيجة للحرب. ننضم إلى مطالبي المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لهذه المأساة".

وقال أفضل لاعب في أوروبا "هذه الأمور لا يمكن أن تكون واردة في قلب القرن الحادي والعشرين"، ناشرا صورة لأسرة من اللاجئين هم في الأغلب من الأكراد.

كانت صورة لطفل سوري غريق تم العثور عليه على السواحل التركية قد تسببت في إثارة حالة من الاستياء الشديد عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خاصة أوروبا التي يفد إليها كثير من المهاجرين هربا من النزاعات في الشرق الأوسط.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة اليوم أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا وينبغي توزيعهم يصل إلى 200 ألف شخص، مؤكدة أن فشل القارة العجوز في إيجاد حل مشترك لمواجهة هذه الأزمة لن يصب سوى في صالح شبكات الاتجار بالبشر.