ديبورتيفو يقدم جواتيريز لاعبا في الفريق بعد اجتياز الفحص الطبي

(إفي): اجتاز الأرجنتيني خوناس جوتييريز، المنضم حديثا لفريق ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني لكرة القدم، الكشف الطبي بنجاح، وتم تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي.

واستكمل الدولي الأرجنتيني السابق الفحوص الطبية اليوم الجمعة والتي بدأت منذ أمس الخميس بعد قدومه من مسقط رأسه بالأرجنتين، حيث كان يعيش منذ أن فك ارتباطه مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبعد سبعة أعوام قضاها في الأجواء الإنجليزية، عاد خوناس إلى الدوري الإسباني (الليجا) من جديد عبر بوابة (البلانكي أزول) بعد أن قضى ثلاثة مواسم في الفترة ما بين (2005-2008) مع نادي ريال مايوركا.

وقال النادي الإسباني عبر وسائل التواصل الاجتماعية "إنه مثال للقتال والإصرار، في المستطيل الأخضر وفي الحياة. مرحبا بك خوناس في (الديبور)".

وأعرب اللاعب خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام أنه لا يعد "النجم" الأكبر بالفريق الإسباني على الرغم من الضجة الإعلامية التي صاحبت عملية التعاقد معه سواء لقيمته كلاعب كرة أو لتغلبه على مرض السرطان الخبيث الذي أصيب به، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأهم" هو الفريق.

يذكر أن خوناس مر بتجربة شخصية صعبة عندما اكتشف إصابته بمرض سرطان الخصية بعد إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2012-2013 وقرر على إثرها الخضوع لعملية جراحية في الأرجنتين لاستئصال الجزء الأيسر منها في شهر أكتوبرعام 2013 ، حيث أعلن تعافيه تماما بعد نحو عام ومن ثم عاد من جديد للملاعب.

وأشار النجم الأرجنتيني (32 عاما) خلال المؤتمر "لست أنا النجم، على الإطلاق. جئت لخدمة الفريق وتقديم كل ما لدي للمساعدة في نجاح هذا المشروع الرياضي. الأهم أن يكون النجم الأول هو الفريق ككل".

وأشار لاعب الوسط إلى أنه في حالة بدنية "جيدة جدا" لأنه لم يتوقف عن التدريب خلال الصيف على الرغم من عدم انتسابه لأي فريق، ولكنه كان يتدرب في نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني رفقه المعد البدني الخاص به.

ومن المقرر أن يتدرب اللاعب خلال نهاية الأسبوع الجاري للتعافي من آثار الإرهاق الذي صاحب رحلته الطويلة إلى إسبانيا قادما من الأرجنتين وسينضم للتدريبات الجماعية للفريق يوم الإثنين المقبل.

وعلى الرغم من إتمام تعاقده مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن كونه لاعبا حرا، يمنحه الحق في الانتقال في أي وقت.

وقال اللاعب في هذا الصدد "كنت أرغب في اتخاذ القرار الأفضل دون التعجل. كانت هناك بعض العروض ولكنها لم ترتق لطموحي. ولكن عندما جاءتني الفرصة للعودة من جديد إلى أحد الدوريات القوية، لم أتردد".

وأضاف "فضلا عن ذلك، العرض تم تقديمه من ناد بحجم ديبورتيفو لاكورنيا، صاحب الاسم الكبير. كان التعاقد بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، ولكن تمت الأمور في اللحظة المناسبة".

ومن جانبه أوضح رئيس النادي، تينو فيرنانديز، أن خوناس، لاعب الفريق الجديد، لا يشق له غبار، بفضل سيرته الاحترافية والرياضية والشخصية.

وأعرب تينو، في الوقت ذاته، عن أمنياته للاعب "بالتوفيق" وتوقع أن يكون "سعيدا ويعامل بشكل جيد" داخل النادي وأن تكون إقامته في مدينة لاكورونيا "ناجحة"