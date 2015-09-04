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رئيس بايرن: سوق الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بدء الدوريات

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رئيس بايرن: سوق الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بدء الدوريات رئيس بايرن: سوق الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بدء الدوريات

(إفي): أعرب رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه عن دعمه لتقصير فترة التعاقدات، مشيرا إلى أن "سوق الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بدء الدوريات" الأوروبية.

وجاء تصريح رومينيجه في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) ردا على سؤاله حول مقترح قدمه في هذا الشأن المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، وأيده آخرون لاحقا.

وقال رومينيجه "هذا النوع من الآراء موجود دوليا أيضا. خلال قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو كانت هناك مناقشة عميقة حول تقصير فترة التعاقدات. لدي انطباع بأن الأغلبية تؤيد هذا الأمر بما في ذلك رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني".

وأضاف "بالنسبة لي من الكافي أن تستمر فترة التعاقدات ثمانية أسابيع وتنتهي في 31 يوليو. سوق الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بدء الدوريات".

وضرب رومينيجه مثالا على الآثار السلبية التي تقع على بعض الأندية خلال فترة التعاقدات، بحالة البلجيكي كيفين دو بروين الذي بدأ الموسم في فولفسبورج وسط مفاوضات بشأن انتقاله لمانشستر سيتي.

وقال في هذا الصدد "في أول جولتين مع فولفسبورج لم يقدم الأداء المعتاد بسبب تشتيت انتباهه".

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