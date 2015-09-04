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محافظ الإسماعيلية: نستعد لمهرجان السينما التسجيلية فى دورته الـ18

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محافظ الإسماعيلية: نستعد لمهرجان السينما التسجيلية فى دورته الـ18 محافظ الإسماعيلية: نستعد لمهرجان السينما التسجيلية فى دورته الـ18
أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تستعد بكامل أجهزتها التنفيذية، لاستقبال الدورة الثامنة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة والمقرر إقامته 20 أكتوبر القادم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر وسعا فى تقديم كافة سُبُل الدعم اللازم لهذا المهرجان العالمى، حتى يخرج هذا العام بشكل مختلف تماما عن باقى الدورات السابقة للمهرجان، وبما يليق باسم والإسماعيلية عالميا.

وتابع المحافظ: "آن الأوان لأن تعود الإسماعيلية إلى مكانتها الطبيعية، ووضعها على خريطة المهرجانات العالمية خاصة مع ما يجرى تنفيذه على أرضها خلال الفترة الحالية واتجاه أنظار العالم صوبها بعد افتتاح المشروع العالمى لقناة السويس الجديدة وبالتزامن مع بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، ينتظر الإسماعيلية مستقبل واعد وغد مشرق لتكون قاطرة التنمية الحقيقية لمصر".

واكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية انة ناقش مع رئيس المركز القومى للسينما الفنان محمد عزيز الخطوط العريضة والاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان، والذى يشارك به العديد من مختلف دول العالم، ويشمل إقامة العديد من المسابقات الرسمية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك لكبار المخرجين والفنانين العالميين.

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