بروتوكول تعاون لصيانة جميع مدارس الفيوم

وقعت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال الصيانة بجميع مدارس المحافظة، فى إطار المشروع القومى لصيانة المدارس الذى ينفذ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

يشمل البروتوكول الصيانة البسيطة بجميع الإدارات التعليمية بعد وضع مديرى المدارس المدرجة خطة الصيانة بتحديد احتياجاتها، والاتفاق على تشكيل لجنة استلام مشتركة تضم ممثلاً أو أكثر من الطرفين لكل مبنى تعليمى على حدة.

وأشار المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، فى بيان صحفى، أن البروتوكول يهدف إلى صيانة المدارس وتطويرها لخلق مناخ جيد يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وتهيئة مناخ يسهم فى زيادة التحصيل الدراسى للطلاب بما يساهم فى زيادة التكوين المعرفى لديهم.

وأضاف المحافظ أن الدولة تسعى بشتى الطرق لتطوير المنظومة التعليمية باعتبار التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى، وقوة الدول والشعوب نقاس بمدى تعلم أبنائها.