محافظ المنوفية يوقع برتوكولا لإعادة تأهيل مصانع تدوير المخلفات

وقع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، برتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة البحث العلمى ممثلة فى صندوق الاستشارات الفنية والتكنولوجية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا فى شركة النصر للخدمات والصيانة.

ويهدف البرتوكول لإعداد وتنفيذ استراتيجية للتخلص الامن من هذه المخلفات وتدوير بعض مكوناتها وتحويلها لمواد نافعة كالسماد العضوى والاعلاف وتحويل المخلفات الى بدائل للطاقة، بالاضافة الى إعادة تأهيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة بما يحقق اعلى عائد من تدوير المخلفات وتطويرها للعمل بطاقة استيعابية 500 طن /يوم ، على أن يتم تشغيل العمالة اللازمة من ابناء محافظة المنوفية.