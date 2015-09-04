«سامسونج» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة “جير.اس. 2″

كشفت شركة ”سامسونج” الكورية الجنوبية، على هامش معرض الإلكترونيات في برلين نسختها من الساعات المتصلة “جير اس. 2″، في مسعى لمنافسة ساعات “آبل ووتش” المتصلة المصنعة من منافستها الأميركية “آبل”.

وبعد سنتين على إطلاقها أول ساعاتها الذكية من المعرض نفسه، تعود المجموعة الكورية الجنوبية مع نموذج جديد استغنت فيه عن وجه الساعة المستطيل لمصلحة وجه دائري أشبه بالساعات التقليدية.

و بحسب ما ذكرته ” العربية”، أن تم الكشف عن المميزات التقنية لساعة “سامسونج جير اس. 2″ الثلاثاء من دون عرض هذا الأكسسوار المتصل الجديد الذي سيُطرح للبيع في الأسواق اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

تشمل الساعة علي وظائف معروفة كمعاينة الإتصالات الواردة وإرسال رسائل قصيرة ومراقبة مستوى الحركة الجسدية، إضافةً إلى تقنية الدفع من دون احتكاك، فضلاً عن القدرة على إدارة الآلات المتصلة من المنزل.

هذه الساعة العاملة بنظام تشغيل “تايزن” المُطور من “سامسونج” قابلة للتكيف أيضا مع الهواتف الذكية العاملة بنظام “أندرويد” التابع لـ”جوجل”.

وتأمل “سامسونغ” من خلال هذه الساعة الجديدة مقارعة منافستها “آبل” التي أطلقت نهاية ابريل الماضي ساعتها الذكية الأولى والمنتظرة “آبل ووتش”.

وأظهرت تقديرات لشركة “ستراتيجي اناليتيكس” في يوليو الماضي أن مجموعة “آبل” باعت في الربع الثاني من العام الحالي حوالي أربعة ملايين ساعة ذكية متقدمة على “سامسونج” التي باعت 400 ألف ساعة ذكية فقط.