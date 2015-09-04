«الهجان» يتفقد عدد من المدارس بقنا وقفط وقوص

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمدن قنا وقفط وقوص للإطمئنان علي جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد، ولمتابعة استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية القادمة .

وأعطي محافظ قنا تعليماته بإقالة مديري مدارس ’’ الأشراف الشرقية الثانوية الصناعية والإعدادية المشتركة والأشراف القبلية الابتدائية بمركز قنا – وعبد العزيز القوصي والطواب الإعدادية بمركز قوص‘‘، من مناصبهم نظرًا لتدني مستوي النظافة بصفة عامة داخل المدارس والإهمال في القيام بأعمال الصيانة اللازمة وعدم التزام بمواعيد الحضور والإنصراف، مؤكدًا علي انه لا تهاون مع أي مسئول مقصر في عمله .

كما قرر صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بمدارس ’’ الإعدادية بنات والابتدائية الحديثة والوحدة المجمعة بالبراهمة بمركز قفط ‘‘، نظرًا لإهتمامهم الشديد بالنظافة وإنهائهم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، متوجها لهم بكل الشكر علي المجهود الذي بذلوه لتظهر المدارس الثلاث بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا علي أنهم مثال مشرف للعاملين المجتهدين فى عملهم .