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"مصر بلدى" يعدل عن الخروج من قائمة "فى حب مصر" لوحدة الصف الوطنى

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"مصر بلدى" يعدل عن الخروج من قائمة "فى حب مصر" لوحدة الصف الوطنى "مصر بلدى" يعدل عن الخروج من قائمة "فى حب مصر" لوحدة الصف الوطنى
أعلن الدكتور مجدى علام، الأمين العام لحزب بلدى، عن عدول الحزب لقائمة "فى حب مصر"، مؤكدا أنه حاول الاتصال برئيس الحزب الدكتور قدرى أبو حسين لتأكيد عدول الحزب لوحدة الصف الوطنى من خلال قائمة موحدة والتى تمثلها "فى حب مصر".

وأضاف مجدى علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه يريد الجبهة المصرية تعود مرة أخرى إلى القائمة ولتوحد الاصطفاف الوطنى، كما ناشد الجميع على أن يراعوا التوازن لهذه الجبة الوطنية فى قائمة "فى حب مصر"، كما بذلت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية.
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مصر 365

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