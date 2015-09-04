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«البطاقة الخضراء» تظهر في الملاعب الإيطالية الأسبوع المقبل

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«البطاقة الخضراء» تظهر في الملاعب الإيطالية الأسبوع المقبل «البطاقة الخضراء» تظهر في الملاعب الإيطالية الأسبوع المقبل

أرشيفية – البطاقة الخضراء

كشفت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية عن تطبيق تجربة البطاقة الخضراء في مباريات دوري الدرجة الثانية التي تنطلق غداً السبت، وذلك للمرة الأولى في الملاعب الإيطالية وذلك لتشجيع اللاعبين على تحسين السلوكيات والحفاظ على الروح الرياضية بين اللاعبين.

أضافت الصحيفة أن البطاقة الخضراء سيتم منحها اللاعبين أصحاب الروح الرياضية العالية خلال المباريات مشيرة إلى أن تلك التجربة يهدف منها الحفاظ على أخلاقيات كرة القدم وعدم التحايل على الحكام وإدعاء الاصابة.

ومن المنتظر أن يتم تكريم أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الخضراء بنهاية الموسم كنوعا من أنواع التكريم لما قدموه طيلة الموسم من كرة قدم نظيفة.

وكانت هناك تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن تلك المسألة سوف يتم تجريبها في الدوريات الصغير في أوروبا مطلع 2016.

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