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«السيسي» يعزي ملك البحرين في استشهاد الجنود البحرينيين باليمن

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«السيسي» يعزي ملك البحرين في استشهاد الجنود البحرينيين باليمن «السيسي» يعزي ملك البحرين في استشهاد الجنود البحرينيين باليمن

الرئيس وملك البحرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي من جاكرتا اتصالا هاتفيا بالعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، أعرب خلاله الرئيس عن خالص تعازيه في الجنود البحرينيين الذين استشهدوا اليوم في اليمن، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.
> وأكد الرئيس أن الشهداء البحرينيين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق والشرعية، ومن أجل اِستعادة الأمن والاِستقرار للشعب اليمني الشقيق، وللمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة والحفاظ على كيان ومؤسسات دولها ومقدرات الشعوب العربية.

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