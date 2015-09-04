ولى عهد أبو ظبى ناعيًا شهداء الإمارات: نماذج مضيئة فى تاريخنا وتاريخ أمتنا

نعى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شهداء الجيش الإماراتى فى اليمن، اليوم، التى تقوم بتطهير اليمن بمشاركة القوات السعودية

وكتب بن زايد تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "كوكبة غالية من أبنائنا نالوا الشهادة فى هذا اليوم الكريم، قلدوا وطنهم وأسرهم أوسمة الفخر والعز، شهداء الواجب نماذج مضيئة فى تاريخنا وتاريخ أمتنا".

وأضاف: "إن تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرًا واعتزازًا بوقفة الإمارات التاريخية مع شقيقتها السعودية بصد العدوان عن الشقيقة اليمن والمنطقة".

وتابع: "الوطن برمته يعيش روحًا جديدة بتضحيات شهدائنا الذين نحمل لهم فى أعماقنا الاعتزاز والتباهى بصنيعهم وعطائهم، أبناؤنا جادوا بأغلى ما يملكون، رجال نشأوا من معين الأصالة ورووا وطنهم وأمتهم حبًا ووفاء".

وأكد أن: "أبناء الإمارات ثابتون فى المضى بطريق إزاحة الظلم والضيم عن إخواننا اليمنيين، وأن تطهير اليمن من الميليشيات الانقلابية والعدوانية التى عاثت فسادًا وتخريبًا هدف لن نحيد عنه".

وأضاف: "نتوجه بالإكبار والعرفان لشهدائنا البررة لتضحياتهم الخالدة التى ستكلل بعون الله بالانتصار الذى تلوح بشائره فى الأفق".

>واختتم تغريداته قائلاً: "نسأل الله تعالى فى هذا اليوم المبارك أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يلهمنا وأهلهم الصبر ويحتسبهم عنده شهداء".

وكانت السلطات القيادية بالقوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت اليوم عن استشهاد 45 جنديًا من أفرادها فى اليمن.

ارتفاع عدد شهداء الإمارات إلى 45 شهيدا بقوات التحالف العربى