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خالد صلاح: صورة الطفل السورى "إيلان" وضعت الضمير العربى فى خزى وعار

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خالد صلاح: صورة الطفل السورى "إيلان" وضعت الضمير العربى فى خزى وعار خالد صلاح: صورة الطفل السورى "إيلان" وضعت الضمير العربى فى خزى وعار
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الجميع وقف أمام صورة الطفل السورى "إيلان"، والتى هزت الكرة الأرضية، لافتا إلى أن هذا الطفل هرب مع أسرته من التيارات المتطرفة التى تقتل وتغتصب فى سوريا قبل أن يلقى حتفه فى مياه البحر.

وأضاف الكاتب الصحفى صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن صورة الطفل إيلان أيقظت ضمير البشرية ووضعت الضمير العربى فى خزى وعار، ووضعت أيضا الغرب أمام استحقاقات رئيسية، لاسيما أن هذا الغرب هو من ترك هذا السرطان المتوحش فى سوريا حتى وصل الأمر إلى هذا المستوى، وأن تهرب عائلات كاملة عبر البحر خوفا من هذا التوحش الذى يفعله داعش، قبل أن تلقى حتفها غرقا فى مياه البحر.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن أكثر الدول التى فتحت أبوابها للاجئين السوريين، ولم تفعل دولة عربية مثل ما تفعله مصر مع هؤلاء السوريين، نظرا لأن الشعب المصرى متماسك ولن يسمح للإرهاب أن يسيطر على الدولة، مشيدا بكلمة الرئيس السيسى فى حواره للتليفزيون السنغافورى، والذى أكد خلالها أنه لن يسمح بأن يتحول المصريون إلى لاجئين فى الدول الأوروبية.

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