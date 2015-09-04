للنساء.. 5 طرق تخلصك من اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة من أكثر الأعراض شيوعا بين النساء، وتبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، فهذا العرض يحدث نتيجة للانخفاض المفاجئ والحاد فى هرمونات الأنوثة، بمجرد انتهاء مرحلة الحمل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للمرأة.

كما تلعب بعض العوامل الأخرى دورا فى زيادة حدة أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، منها قلق الأم من المسئولية التى ألقيت على عاتقها، وكذا تغير شكل وملامح جسدها واكتسابها عددا من الكيلوات الزائدة.

وللحد من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة ينصح أبو النجا باتباع النصائح التالية وهم:

- على جميع المحيطين بالمرأة تفهم الحالة النفسية التى تمر بها، ومعاونتها فى رعاية الطفل وخاصة الطفل الأول لها.

>- على الزوج تقديم الدعم النفسى والعاطفى لزوجته، وأعانتها على تجاوز تلك المرحلة الحرجة.

>- يجب على المرأة الحصول على قسط كاف من الراحة اليومية.

>- ممارسة رياضة المشى فى الأماكن المفتوحة، وهو ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية للمرأة، ومساعدتها أيضا على خسارة الوزن الزائد الذى اكتسبته فى فترة الحمل.

>- تناول الغذاء الصحى والخضروات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والتى تعمل على تعكر الحالة المزاجية.