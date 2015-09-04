السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى من جاكرتا اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه فى الجنود الإماراتيين الذين استشهدوا اليوم دفاعاً عن اليمن الشقيق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالاً رائعاً فى البسالة والدفاع عن الأراضى العربية، وأكدوا معانى التضحية والفداء التى يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضى أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية.

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