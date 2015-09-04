أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات

Google+ Print
السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى من جاكرتا اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه فى الجنود الإماراتيين الذين استشهدوا اليوم دفاعاً عن اليمن الشقيق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالاً رائعاً فى البسالة والدفاع عن الأراضى العربية، وأكدوا معانى التضحية والفداء التى يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضى أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية.


>- وزير خارجية الإمارات يؤكد مواصلة بلاده مهمتها فى اليمن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365