أحمد شفيق: الأحزاب فى خندق واحد وعليها الاصطفاف حول الرئيس

قال الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزب الحركة الوطنية يشكل الآن قائمة مستقلة، موضّحًا أن جميع الأحزاب فى خندق واحد ولابد من الاصطفاف مع الرئيس لمواجهة السلفيين قائلاً: "أنا على عينى ورأسى قائمة فى حب مصر ".

وأضاف شفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نادى بتوحيد قائمة واحدة للأحزاب المصرية، ولابد من أن تكون جميع الأحزاب فى صف واحد، لمواجهة الطرف الآخر.

وأشار شفيق إلى أن الرئيس ذكر أن الأحزاب المصرية يجب أن تتوحد فى قائمة واحدة ولم يذكر اسمها لكن المهم أن تكون فى خندق واحد.

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