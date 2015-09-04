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السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا ملك البحرين فى شهداء المملكة باليمن

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السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا ملك البحرين فى شهداء المملكة باليمن السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا ملك البحرين فى شهداء المملكة باليمن
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى من جاكرتا اتصالا هاتفيا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله الرئيس عن خالص تعازيه فى الجنود البحرينيين الذين استشهدوا اليوم فى اليمن، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس أن الشهداء البحرينيين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق والشرعية، ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمنى الشقيق، وللمساهمة فى تحقيق استقرار المنطقة والحفاظ على كيان ومؤسسات دولها ومقدرات الشعوب العربية.


>السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات

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