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السيسى: مصر وإندونيسيا بثقلهما الإسلامى مؤهلان لدور مهم بمكافحة الإرهاب

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ضرورة استغلال تطابق المواقف بين وإندونيسيا تجاه معظم القضايا الدولية السياسية والاقتصادية، لأن تكون نقطة انطلاق حقيقية للتعاون بين البلدين، معربا عن أمله فى تعزيز التعاون المشترك وإطلاق العنان لفرص التعاون السياسى والاقتصادى، وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
>اليوم السابع -9 -2015

وعبر الرئيس خلال مأدبة العشاء مساء اليوم، والتى أقامها نظيرة الإندونيسى تكريما له، عن تقديره البالغ لحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التى تسود الزيارة، والتى تعبر عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتى نعتز بها كثيرا.

وقال "إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم فى هذا البلد العريق والصديق.. وأن أؤكد لشعب وحكومة إندونيسيا عزم مصر الجاد على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الآسيوية الصديقة.. والارتقاء بمستوى هذه العلاقات فى إطار شراكة حقيقية تحقق المنفعة المشتركة لشعبى البلدين.. وتسمح بتوظيف قدراتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا".
>اليوم السابع -9 -2015

وشدد الرئيس على أن مصر التى تتميز بدور رائد فى محيطها الإقليمى وإندونيسيا بثقلها فى العالم الإسلامى يملكان من الطاقات والتاريخ المشترك ما يمكنهما سويا من النهوض بمستوى تعاونهما فى شتى المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة الآخذة فى التزايد، وفى مقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، داعيا إلى العمل على دعم الفكر المعتدل الذى يقــــوم على صحيح الإسلام وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب اللذين يهددان أمن واستقرار الشعوب.

وفى ختام الكلمة قال الرئيس "أتوجه إليكم بالشكر مجددا. وأتطلع لاستقبالكم فى مصر ضيوفا أعزاء. لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة القيمة بشأن مجالات التعاون المستقبلى".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>السيسى يعزى هاتفيا من جاكرتا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى جنود الإمارات
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