٢٤ ألف رياضى يشاركون فى بطولة دورى الشركات ببورسعيد

أكد المحاسب محمود مطاوع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد أن بورسعيد تستضيف ٢٤ ألف رياضىى للمشاركة فى بطولة دورى الشركات رقم ٤٣ والتى يتم إفتتاحها اليوم بالصالة الدولية بحى الضواحى وحتى ١٤ سبتمبر من الشهر الحالى لافتا أن البطولة تشارك فيها ٢٠٠ مؤسسة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مطاوع أن إقامة البطولة فى حد ذاتها تساعد على حركة التجارة بالأسواق وتنمية السياحة من خلال الافواج المصاحبة للفرق التى تسهم فى عملية البيع والشراء فى كافة المناطق التجارية التى شهدت من قبل حالة من الكساد التجارىة.