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٢٤ ألف رياضى يشاركون فى بطولة دورى الشركات ببورسعيد

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٢٤ ألف رياضى يشاركون فى بطولة دورى الشركات ببورسعيد ٢٤ ألف رياضى يشاركون فى بطولة دورى الشركات ببورسعيد
أكد المحاسب محمود مطاوع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد أن بورسعيد تستضيف ٢٤ ألف رياضىى للمشاركة فى بطولة دورى الشركات رقم ٤٣ والتى يتم إفتتاحها اليوم بالصالة الدولية بحى الضواحى وحتى ١٤ سبتمبر من الشهر الحالى لافتا أن البطولة تشارك فيها ٢٠٠ مؤسسة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية.

وقال مطاوع أن إقامة البطولة فى حد ذاتها تساعد على حركة التجارة بالأسواق وتنمية السياحة من خلال الافواج المصاحبة للفرق التى تسهم فى عملية البيع والشراء فى كافة المناطق التجارية التى شهدت من قبل حالة من الكساد التجارىة.

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