رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط: مرشح واحد قدم أوراقه للجنة الانتخابات اليوم

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة استقبلت اليوم الجمعة، أوراق مرشح واحد فقط بدائرة مدينة أسيوط، فى اليوم الرابع لتلقى طلبات الترشح.

وأشار المستشار جمال عبد الرحمن إلى أن العدد الاجمالى لمرشحى المحافظة وصل إلى 127 مرشحا بواقع 18 مرشحا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 15 مرشحا، ومركز القوصية 14 مرشحا، ومركز منفلوط 14 مرشحا، ومركز الفتح وأبنوب 22 مرشحا، ومركز البدارى وساحل سليم 17 مرشحا، ومركز ديروط 10 مرشحين، و مركز أسيوط 11 مرشحنا، ومركزى صدفا والغنايم 6 مرشحين.

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبى بسرعة إرفاق نتائج الكشف قبل موعد إغلاق باب تلقى الطلبات يوم 12 سبتمبر الجارى.