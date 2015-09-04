الكشف على 1986 مريضا فى قافلة طبية شمال بنى سويف

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة علاجية مجانية بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبى على 1986 مريضا وصرف العلاج وتحويل بعض الحالات المرضية إلى المستشفى المركزى.

أشرف على القافلة التى استمرت يومين داخل إحدى مدارس القرية، الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطرة منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، وشارك فيها عدد من الأطباء فى جميع التخصصات وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات التثقيفية لأهالى القرية عن طرق الإصابة وكيفية الوقاية من الفيروسات الكبدية وأمراض الصيف.