بالصور.. لجنة الإعلام بـ"النور" فى البحيرة تناقش خطة الدعاية الانتخابية

عقدت اللجنة الإعلامية لحزب النور بالبحيرة، اليوم، اجتماعها الدورى، حيث ناقشت خطة الحملة الدعائية لمرشحى الحزب بالمحافظة لمجلس النواب 2015، وكذلك مشاكل ومعوقات العمل الإعلامى التى تواجهها اللجان الإعلامية بمراكز المحافظة المختلفة.>وأكد يوسف أبو زيد، مسئول ملف الإعلام الإلكترونى، جاهزية واستعداد اللجنة للقيام بمهامها خلال الانتخابات، وذلك من خلال أعضائها بجميع المراكز وكذلك الغرفة المركزية للجنة بالمحافظة، كما أنه تمت مناقشة خطة العمل الإعلامية المركزية وكيفية تطبيقها بالمحافظة.

كما شدد أبو زيد على ضرورة الالتزام الشديد بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ومواعيد بدء وانتهاء الحملة الدعائية، وعدم تنفيذ دعاية إلا بعد بدء فترة الدعاية الرسمية منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

من جانبه، صرح محمد حسن عبد المنعم، مسئول المكتب الإعلامى لحزب النور بالبحيرة، بأن اجتماع اللجنة اليوم ركز بشكل كبير على المعوقات الموجودة باللجان الإعلامية بالمراكز، حيث تم مناقشة كل مركز فيما يواجهه من مشاكل، وإمكانية حلها ووضع توصيات بها للتواصل مع الجهات المختلفة بالحزب على المستويات الإدارية المختلفة، سعيًا لإيجاد حلول مناسبة لكافة المشاكل.

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