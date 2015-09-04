رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط: مرشح واحد قدم أوراقه للجنة الانتخابات اليوم

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، إن اللجنة استقبلت اليوم الجمعة، أوراق مرشح واحد فقط بدائرة مدينة أسيوط، فى اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح.

وأشار المستشار جمال عبدالرحمن، إلى أن العدد الاجمالى لمرشحي المحافظة وصل الى 127 مرشحًا بواقع 18 مرشحًا بمدينة أسيوط ، ومركز أبوتيج 15 مرشحًا ومركز القوصية 14 مرشحًا ومركز منفلوط 14 مرشحًا ومركز الفتح وأبنوب 22 مرشحًا ومركز البداري وساحل سليم 17 مرشحًا ومركز ديروط 10 مرشحين و مركز أسيوط 11 مرشحًا، ومركزي صدفا والغنايم 6 مرشحين .

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبى بسرعة ارفاق نتائج الكشف قبل موعد اغلاق باب تلقى الطلبات يوم 12 سبتمبر الجاري.