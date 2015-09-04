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مفوضية شئون اللاجئين : الحرب السورية شردت 11 مليون شخص

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مفوضية شئون اللاجئين : الحرب السورية شردت 11 مليون شخص مفوضية شئون اللاجئين : الحرب السورية شردت 11 مليون شخص

أرشيفية

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين،  إن الحرب في سوريا المستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات، تسببت حتى الآن بتشريد أكثر من 11 مليون سوري، داخل البلاد وخارجها.

وبحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز عربية” أن أوضحت المفوضية في إحصائية لها، نشرتها وكالة فرانس برس، أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ، الغالبية العظمى منهم في تركيا.

أما في داخل سوريا فقد بلغ عدد النازحين من قراهم ومدنهم جراء الحرب 7.2 مليون نازح .

ووفقاً لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فقد اقترب عدد اللاجئين السوريين في تركيا من مليوني لاجئ، حيث بلغ عددهم حالياً 1938999 لاجئ.

أما في لبنان، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين 1113941 لاجئاً، في حين بلغ عددهم في الأردن 629245 لاجئاً، أما في العراق فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 249463 لاجئاً.

وكشفت الأرقام الصادرة عن المفوضية أن عدد السوريين الذين توجهوا إلى بلغ 132375 لاجئاً، في حين توجه 24055 لاجئاً سورياً إلى باقي دول شمال إفريقيا.

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