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أطفال موزمبيق يرقصون احتفالا بفوز منتخب مصر

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أطفال موزمبيق يرقصون احتفالا بفوز منتخب مصر أطفال موزمبيق يرقصون احتفالا بفوز منتخب مصر

شهدت البعثة المصرية موقفا طريفا عقب نهاية مباراة وموزمبيق في تصفيات كأس العالم يوم الاحد.

وتغلب منتخب مصر على مضيفه الموزمبيقي بهدف ضمن الجولة الخامسة من التصفيات ليتأهل رسميا للدور الحاسم.

وفوجئ لاعبو مصر والجهاز الفني والإداري بمجموعة من الأطفال تقابلهم بالرقص والغناء بجوار الحافلة التي تقلهم من الاستاد إلى فندق الإقامة.

ورقص الأطفال الموزمبيقيون أمام لاعبو مصر وهم يهتفون "إيجيبتو .. إيجيبتو .. إيجيبتو" أي( مصر) باللغة البرتغالية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 15 نقطة من خمس مباريات لتضمن التواجد في الدور الحاسم الذي تلتقي فيه بمنتخب وحيد ذهابا إيابا من أجل بطاقة التأهل للمونديال، قبل مواجهة غينيا في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

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