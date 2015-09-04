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سقوط سائق لسرقته سيارة شركة يعمل بها فى أرمنت بالأقصر

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سقوط سائق لسرقته سيارة شركة يعمل بها فى أرمنت بالأقصر سقوط سائق لسرقته سيارة شركة يعمل بها فى أرمنت بالأقصر
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر، اليوم الجمعة، القبض على سائق بشركة لقيامه بسرقة سيارة خاصة بالشركة من أسفل منزل صديقه بمدينة أرمنت، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بورود بلاغ من المواطن "نادى.س.ع"، 32 سنة، صاحب شركة للتجارة، أفاد فيه بسرقة السيارة رقم 19500نقل الأقصر، شيفروليه دبابة حمراء اللون، وذلك أثناء وجود السيارة أسفل منزل السائق "بنيامين.إ.س"، 41 سنة، والذى اكتشف أثناء توجهه إلى الشركة عدم وجود السيارة، فأبلغ صاحب الشركة بالواقعة، ولم يتهم أحدًا بسرقتها، فتم تحرير المحضر رقم 7543 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة أرمنت.

وبتكثيف التحريات وباستصدار إذن من النيابة نجح فريق البحث الذى شمل كلًا من: الرائد عبد الرحمن موسى، وبمعاونة النقيب أحمد عبد الحكيم، وملازم أول أحمد الشامى، فى الوصول لمرتكب الواقعة، ويدعى "منصور.ك.ف"، 35 سنة، سائق بنفس الشركة، ومقيم بأرمنت الحيط، وبمواجهته اعترف المتهم بسرقته للسيارة، وأرشد عن مكان إخفائها والبضاعة المسروقة بداخلها، وجار عرضه على النيابة لاستكمال التحقيق بالواقعة.
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