بالصور- تعرف على أقوى 50 لاعبا في لعبة فيفا 16.. ميسي الأقوى ومفاجأة بلجيكا

أعلنت شركة (EA Sports) المنتجة للعبة FiFa 16 عن إمكانات أقوى 50 لاعبا في اللعبة الأشهر على مستوى العالم لكرة القدم.

وحافظ ليونيل ميسي ساحر برشلونة على صدارة أقوى لاعبي اللعبة، وجاء كريستيانو رونالدو صاروخ ريال مدريد في الوصافة وحل لويز سواريز ثالثا.

ووفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي للشركة المنتجة للعبة، يستعرض FilGoal.com أقوى 50 لاعبا بالترتيب من الأقل للأعلى بحسب الإمكانات الإجمالية لكل لاعب:

وكان منتخب بلجيكا حاضرا بقوة في أقوى 50 لاعبا بأكثر من لاعب في مراكز مختلفة بداية من حراسة المرمى وحتى الهجوم.

شاهد إمكانات أقوى 10 لاعبين بالتفصيل

من 50 إلى 41

50) أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان - الأرجنتين) جناح

إمكاناته: 85 (-1 عن نسخة العام الماضي)

49) بيتر تشك (أرسنال - التشيك) حارس مرمى

إمكاناته: 85 (نفس مستواه في نسخة العام الماضي)

48) إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان - أوروجواي) مهاجم

إمكاناته: 85 (-1 عن نسخة العام الماضي)

47) فينسنت كومباني (مانشستر سيتي - بلجيكا) مدافع

إمكاناته: 85 (-1 عن نسخة العام الماضي)

46) دافيد ألابا (بايرن ميونيخ - النمسا) ظهير أيسر

إمكاناته: 85 (+3 عن نسخة العام الماضي)

45) دييجو جودين (أتليتدو مدريد - أوروجواي) مدافع

إمكاناته: 85 (+1 عن نسخة العام الماضي)

44) جون تيري (تشيلسي - إنجلترا) مدافع

إمكاناته: 85 (+2 عن نسخة العام الماضي)

43) نالدو (فولفسبرج - البرازيل) مدافع

إمكاناته: 85 (+4 عن نسخة العام الماضي)

42) يايا توريه (مانشستر سيتي - كوت ديفوار) لاعب وسط

إمكاناته: 85 (-1 عن نسخة العام الماضي)

41) سانتي كازورلا (أرسنال - إسبانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 85 (+1 عن نسخة العام الماضي)

من 40 إلى 31

40) جيرارد بيكيه (برشلونة - إسبانيا) مدافع

إمكاناته: 85 (+1 عن نسخة العام الماضي)

39) ماتس هوميلز (بروسيا دورتموند - ألمانيا) مدافع

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

38) باستيان شفاينشتايجر (مانشستر يونايتد - ألمانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 86 (-2 عن نسخة العام الماضي)

37) ماركو رويس (بروسيا دورتموند - ألمانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

36) واين روني (مانشستر يونايتد - إنجلترا) مهاجم

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

35) أرتورو فيدال (بايرن ميونيخ - تشيلي) لاعب وسط

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

34) توماس مولر (بايرن ميونيخ - ألمانيا) مهاجم

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

33) كريم بنزيمة (ريال مدريد - فرنسا) مهاجم

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

32) ثيبو كورتوا (تشيلسي - بلجيكا) حارس مرمى

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

31) بول بوجبا (يوفنتوس - فرنسا) لاعب وسط

إمكاناته: 86 (+2 عن نسخة العام الماضي)

من 30 إلى 21

30) دييجو كوستا (تشيلسي - إسبانيا) مهاجم

إمكاناته: 86 (نفس مستواه العام الماضي)

29) سرجيو بوسكيتس (برشلونة - إسبانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

28) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) جناح

إمكاناته: 86 (+3 عن نسخة العام الماضي)

27) كارلوس تيفيز (بوكا جونيورز - الأرجنتين) مهاجم

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

26) ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا) حارس مرمى

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

25) أليكسيس سانشيز (أرسنال - تشيلي) جناح

إمكاناته: 86 (+1 عن نسخة العام الماضي)

24) فرانك ربيري (بايرن ميونيخ - فرنسا) جناح

إمكاناته: 87 (-1 عن نسخة العام الماضي)

23) جاريث بيل (ريال مدريد - ويلز) جناح

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

22) روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ - بولندا) مهاجم

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

21) جورجيو كيلليني (يوفنتوس - إيطاليا) مدافع

إمكاناته: 87 (+3 عن نسخة العام الماضي)

من 20 إلى 11

20) فيليب لام (بايرن ميونيخ - ألمانيا) ظهير أيمن

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

19) لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا) لاعب وسط

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

18) ميسوت أوزيل (أرسنال - ألمانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 87 (+1 عن نسخة العام الماضي)

17) سرجيو راموس (ريال مدريد - إسبانيا) مدافع

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

16) سسك فابريجاس (تشيلسي - إسبانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 87 (+2 عن نسخة العام الماضي)

15) جيروم بواتنج (بايرن ميونيخ - ألمانيا) مدافع

إمكاناته: 87 (+1 عن نسخة العام الماضي)

14) توني كروس (ريال مدريد - ألمانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 87 (+2 عن نسخة العام الماضي)

13) جيمس رودريجيز (ريال مدريد - كولومبيا) لاعب وسط

إمكاناته: 87 (+1 عن نسخة العام الماضي)

12) سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي - الأرجنتين) مهاجم

إمكاناته: 87 (نفس إمكانات العام الماضي)

11) أندرياس إنييستا (برشلونة - إسبانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 88 (-1 عن نسخة العام الماضي)

من 10إلى 1

10) ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي - إسبانيا) لاعب وسط

إمكاناته: 88 (+1 عن نسخة العام الماضي)

9) تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان - البرازيل) مدافع

إمكاناته: 88 (+1 عن نسخة العام الماضي)

8) نيمار (برشلونة - البرازيل) جناح

إمكاناته: 88 (+1 عن نسخة العام الماضي)

7) زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان - السويد) مهاجم

إمكاناته: 89 (-1 عن نسخة العام الماضي)

6) إدين أزار (تشيلسي - بلجيكا) جناح

إمكاناته: 89 (+1 عن نسخة العام الماضي)

5) أريين روبن (بايرن ميونيخ - هولندا) جناح

إمكاناته: 90 (نفس إمكانات العام الماضي)

4) مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا) حارس مرمى

إمكاناته: 90 (نفس إمكانات العام الماضي)

3) لويز سواريز (برشلونة - أوروجواي) مهاجم

إمكاناته: 90 (+1 عن نسخة العام الماضي)

2) كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - البرتغال)

إمكاناته: 93 (+1 عن نسخة العام الماضي)

1) ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)

إمكاناته: 94 (+1 عن نسخة العام الماضي)