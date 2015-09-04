مرض السكر من النوع الثانى يزيد فرص الإصابة بالزهايمر مبكرًا

كشفت دراسة علمية حديثة أن المرضى الذين يعانون من الإصابة بمرض السكر من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الذاكرة ومرض الزهايمر.

ووجدت الدراسة الحديثة أن المصابين بالنوع 2 من داء السكر يعانون من تراكم كمية كبيرة من لوحات أميلويد فى المخ حتى لو لم تظهر أعراض الخرف أو مشاكل الذاكرة والتفكير.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى دورية علم الأعصاب، أن هؤلاء يعانون من زيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأشارت الباحثة الدكتورة فالنداى سريكانث، أستاذة أمراض الشيخوخة فى جامعة موناش فى ملبورن الأسترالية، إلى أن مرض السكرى من النوع 2 يسبب تشوهات فى المخ التى تسبب التغيرات التنكسية فى كيمياء المخ التى تؤدى فى النهاية إلى الخرف.

>وأضافت الباحثة سريكانث أن من يعانون من مرض السكرى من النوع 2 فى كثير من الأحيان يعانون من السمنة المفرطة وهذا أمر خطير حيث ربطت أبحاث أخرى بين السمنة و ارتفاع خطر الاصابة بالزهايمر.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى "Health Day News".